بوركينا فاسو ومالي يهاجمون الإيكواس

ياسر رشاد - القاهرة - هاجم أبولينير كيليم، رئيس وزراء بوركينا فاسو، المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بشأن عدم تقديم المساعدة للدولتين مالى وبوركينا فاسو، اللتين تمر بهما أزمة أمنية وصفها بأنها خطيرة.

وقال رئيس وزراء بوركينا فاسو، إن لا نعرف ما الذي

فعلته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، لمساعدة مالي في محاربة انعدام الأمن والإرهاب ، لكنني أعرف ما لم تفعله في بلاد.

وأضاف رئيس الوزراء، أن المنظمة شبه الإقليمية غائبة عندما يحتاج الناس إلى المساعدة، ويصر على أنه "يجب عليها أيضًا أن تظل غائبة أثناء البحث عن حلول لمشاكلنا ودعونا نواصل طريقنا".

وأوضح أن نعيش مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ولكن إذا أرادت أن تمنعنا من إدراك أنفسنا،

فسنمضي في طريقنا إذا بقيت كما هي الآن، حتى بعد 1000 عام ، فلن تتغير ".

ووفقا له، فإن تجمع بوركينا مالي وغينيا لا يمثل تهديدا للإيكواس، حتى لو انسحبت الدول الثلاث التي تمر بمرحلة انتقالية من هذه المنظمة.

نظمت بوركينا فاسو ومالي وغينيا، في واغادوغو، اجتماعا ثلاثيا "كجزء من المشاورات السياسية حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

في نهاية العمل أعرب رئيس حكومة بوركينا فاسو عن رغبته في رؤيتهم ينشئون اتحادًا.