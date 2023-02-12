معلومات عن رحيل  هيرمان بيل عالم اللغويات النوبي

ياسر رشاد - القاهرة - خيمت حالة من الحزن على منطقة النوبة السودانية عقب رحيل هيرمان بيل عالم اللغويات المتخصص في التراث النوبي.

وكان المجلس القومي للتراث الثقافي وترقية اللغات القومية أعلن أمس، وفاة العالم اللغوي والمتخصص في اللغة النوبية والنوبيات بجامعة أكسفورد البروفيسور هيرمان بيل.

فيما ارتبط اسم الراحل بمنطقة النوبة السودانية وبثقافتها منذ عام 1961م، وذلك حين قام بزيارتها كخبير لغوي بتكليف من اليونسكو لتخصصه في علم اللغات، ليقوم بتسجيل أسماء القرى والأماكن والمعابد في المنطقة الممتدة من حدود شمال السودان وحتى جنوب مصر إلى منطقة الشمال الأوسط للسودان.

نبذة عن هيرمان بيل عالم اللغويات

ولد في ولاية فرجينيا الأمريكية عام 1933م.

نال الدكتوراه في اللسانيات وعلم الأسماء الجغرافية متخصصاً في اللغة النوبية، من جامعة نورث ويسترن الأمريكية.

حصل على ماجستير آداب اللغة المصرية القديمة والقبطية من جامعة أكسفورد، ومن معهد الدراسات العربية والإسلامية في اللغة والثقافة النوبية بجامعة لستر.

تمكن من تسجيل كل أسماء المناطق خلال عامي 1961م و1962م وهي فترة إنشاء السد العالي في مصر وبدء غمر

المياه القرى النوبية، ومنذ ذلك الحين لم تنقطع صلته بالسودان حيث أصبح مركَزاً لأبحاثه ودراساته.

انضم إلى هيئة التدريس في جامعة الخرطوم، بطلب من البروفيسور يوسف فضل حسن، فالتحق بشعبة أبحاث السودان (لاحقاً معهد الدراسات الإفريقية والآسيوية).

عمل بالتدريس في المعهد بالخرطوم بين 1973 و1979م.

تولى منصب رئيس لقسم اللغات السودانية و الإفريقية بالمعهد في الخرطوم.

شارك البروفيسور سيد حامد حريز، الفلكلوري المعروف والمدير السابق لمعهد الدراسات الإفريقية والآسيوية، في تحرير موسوعة "لغويات وفولكلور السودان"، التي نشرت في عام 1975م.

أشهر مؤلفاته كتاب "الفردوس المفقود" الذي ضم صوراً فوتوغرافية نادرة وثقت لحياة النوبيين في منطقة وادي حلفا وضواحيها في أقصى شمال السودان قبل الهجرة .