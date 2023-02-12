الرئيس الأوكراني يُعزي الأتراك في ضحايا الزلازل

ياسر رشاد - القاهرة -

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن تعازيه للشعب التركي بعد الزلازل الرهيبة، إذ لقى أكثر من 21 ألف شخص حتفهم وتستمر أعمال إزالة الأنقاض ولسوء الحظ، قد يكون عدد القتلى أعلى، مُؤكدًا أنه بدأ بزيارة السفارة التركية.

ووفقًا لـ "يوكرينفورم" الأوكرانية، قال زيلينسكي اليوم السبت، إن أوكرانيا ستستمر في تحديث المؤسسات وعملياتها وإجراءاتها، وذلك بعد أن زار السفارة التركية لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال.

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وأضاف الرئيس الأوكراني في حديثه اليومي عبر الفيديو، أنه يجب ضمان الوضوح في عمل الهياكل العامة ليس فقط من خلال ما يعتمد على الناس، ولكن أيضًا من خلال إيجاد دور للشفافية والمساءلة.

وتابع زيلينسكي، أن فريق خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية يعمل حاليًا في تركيا للمساعدة في إزالة الأنقاض وتبحث سفارة أوكرانيا عن جميع المعلومات حول الأوكرانيين الذين يمكن أن يكونوا قد بقوا في منطقة الكارثة.



وأشار إلى أنه عقد عدة اجتماعات مع ممثلين عن قطاع الدفاع ووكالات إنفاذ القانون، لافتًا إلى أن هذه الاجتماعات تناولت بشكل كبير تعزيز المؤسسات العامة في أوكرانيا وحماية المؤسسات من أي محاولات من الخارج أو الداخل للحد من فعاليتها وكفاءتها، وهذا ينطبق على مجالات مختلفة: سياسة الموظفين، والتفاعل بين

المؤسسات العامة ، ووضوح كيفية عمل الهياكل العامة.



وأوضح أن جهاز الأمن في أوكرانيا ومكتب الدولة للتحقيقات، ومكتب المدعي العام حققوا نتائج مُهمة في حماية بلدنا من أولئك الذين عملوا لصالح روسيا.



وأكد الرئيس الأوكراني، أن بلاده ستُواصل تحديث المؤسسات وعملياتها وإجراءاتها ويجب ضمان الوضوح في عمل الهياكل العامة ليس فقط من خلال ما يعتمد على الناس ولكن أيضًا من خلال إيجاد دور للشفافية والمساءلة، موجها الشكر للقوات الأوكرانية التي تُدافع عن البلاد بكُل أفرعها.

وتغيرت حياة ملايين الأتراك إلى الأبد بعد الزلزال الذي ضربها يوم الاثنين، وامتد لمئات الأميال، ولا يزال الكثيرون في عداد المفقودين، وفي هذا الإطار، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الزلزال الذي ضرب المناطق الجنوبية من البلاد بأنه أقوى وأكثر تدميرًا بثلاثة أضعاف من زلزال عام 1999 المحفور في ذاكرة أنقرة.