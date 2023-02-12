إيطاليا تُعلن وصول أول مساعدات أوروبية إلى بيروت

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إيطاليا، اليوم السبت، أن شحنة المساعدات الإنسانية التي أرسلتها إلى المناطق المتضررة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وأودى بحياة آلاف الأشخاص، وصلت إلى بيروت.

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وأكد مبعوث إيطاليا إلى دمشق أن تلك الشحنة تعتبر أول مساعدة أوروبية من الزلزال للحكومة، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وقال القائم بأعمال السفارة الإيطالية في دمشق، ماسيميليانو دانتونو لـ"رويترز" إن الشحنة التي تزن 30 طنا تشمل أربع سيارات إسعاف و13 حاوية من المعدات الطبية.

وأضاف أن فريقا من أربعة أطباء في طريقه أيضا لمناطق سيطرة الحكومة السورية.

ويناقش مجلس الأمن الأسبوع المقبل إمكانية السماح للأمم المتحدة بتوصيل مساعدات إلى شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة فصائل مسلحة، عبر أكثر من معبر حدودي تركي.

وأفادت مفوضية اللاجئين بأن عدد المشردين في سوريا ارتفع بعد الزلزال إلى 5 ملايين و300 ألف شخص في سوريا.

كما أعلن مجلس الوزراء السوري المناطق المتضررة من الزلزال "مناطق منكوبة".

ومن جهتها، قررت أمريكا رفع قيود مفروضة على سوريا للمساعدة في جهود الإغاثة بعد الزلزال.

وأظهرت تقديرات اقتصادية أولية أن الخسائر التي خلفها الزلزال لا تقل عن 30 إلى 40 مليار دولار.

تسابق فرق الإنقاذ الزمن في اليوم الخامس بعد الكارثة، حيث تتضاءل فرص العثور على ناجين، لكن الأمل يبقى موجودا.

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