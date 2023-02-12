غدا..انطلاق مؤتمر الشرق بالسودان

ياسر رشاد - القاهرة - استمر النقاش، اليوم السبت، بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري مع ثلاثة من التنظيمات غير الموقعة على الاتفاق الاطاري.

و حضر عنهم كلا من مني اركو مناوي وجبريل إبراهيم وجعفر الميرغني، وذلك بهدف الوصول لصيغة إعلان سياسي بموجبه يتم انضمامهم للعملية السياسية الجارية الآن والمبنية على الاتفاق الاطاري الموقع في 5 ديسمبر 2023م.

ووفق لوكالة الأنباء (سونا)، قال المهندس خالد عمر يوسف المتحدث باسم العملية السياسية، إن الاجتماع شهد توافقا حول مشروع الاعلان السياسي المقترح الذي تم مناقشته من قبل، ليكون الصيغة التي بموجبها يتم انضمام الاطراف غير الموقعة على الاتفاق الاطاري المتفق

عليها للعملية السياسية الجارية الآن.

ومن جانبه أكد عمر أن الاجتماعات ستتواصل لمناقشة القضايا المتبقية بين اطراف اجتماع اليوم.

وأوضح أنه المرحلة النهائية من العملية السياسية، تمضي بصورة جيدة معلنا عن إنطلاق فعاليات مؤتمر خارطة الطريق للاستقرار السياسي والأمني والتنمية المستدامة، بشرق السودان، وذلك في السادسة من مساء غدا الأحد الموافق ١٢ فبراير ، وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق ١٥ فبراير الجاري.