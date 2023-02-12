فريق ترمب يسلمون عناصر سرية إلى محققين

سلم محامو الرئيس السابق دونالد ترمب طوعا في الأشهر الأخيرة إلى محققين اتحاديين أوراقًا إضافية مصنفة على أنها سرية بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر محمول خاص بأحد مساعدي ترمب، وفقا لشخص مطلع على الوضع.

كما قدم الفريق القانوني أيضًا ملفًا فارغًا بعلامات عالية السرية، لمناقشة التحقيق الجاري. ولم يتضح على الفور ما هي المواد التي كان من المفترض أن تكون في المجلد.

100 مستند

ويحقق مستشار خاص بوزارة العدل في احتجاز ترمب لمئات الوثائق المصنفة على أنها سرية في منزله في فلوريدا، Mar-a- Lago، واستعاد عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي، الذين قدموا أمر تفتيش في العقار في أغسطس، ما يقرب من 100 مستند سري، بما في ذلك السجلات المصنفة على مستوى عالي السرية.

وكانت هيئة محلفين فدرالية كبرى تستمع إلى أدلة في القضية منذ شهور.

وتظهر ملفات المحكمة أن المدعين يحققون فيما إذا كان ترمب قد خزن المواد عن عمد وما إذا كان هو أو أي شخص آخر قد سعى إلى عرقلة تحقيقهم.

وثائق إضافية

وذكرت قناة ABC News لأول مرة اكتشاف وثائق إضافية.

وقال الشخص المطلع على الأمر إنه تم العثور على مجموعة من الصفحات ذات العلامات السرية خلال عملية بحث قبل أسابيع في مجمع Mar-a-Lago الذي أشرف عليه فريق ترمب القانوني، وتم تقديمها على الفور إلى وزارة العدل.

وقال الشخص إنه تم العثور على الوثائق في صندوق يحتوي على آلاف الصفحات.

وقام فريق ترمب القانوني بتجنيد محققين للبحث عن أي وثائق سرية أخرى لم تستردها الحكومة بعد.

النائب السابق

وبشكل منفصل، فتش مكتب التحقيقات الفدرالي منزل نائب الرئيس السابق مايك بنس في ولاية إنديانا وعثر على وثيقة إضافية بعلامات سرية، بعد اكتشاف محاميه الشهر الماضي لوثائق حساسة. كما فتش مسؤولو مكتب التحقيقات الفدرالي في ديلاوير منازل الرئيس جو بايدن بعد أن عثر محاموه على وثائق تحمل علامات سرية في مكتبه السابق في واشنطن وفي ممتلكاته في ويلمنجتون.