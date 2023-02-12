أطلق النار على رأسه مباشرة.. مستوطن إسرائيلي يقتل فلسطينيا شمالي الضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي في محافظة سلفيت، شمالي الضفة الغربية.



وقالت الوزارة -في بيان صحفي مقتضب- إن الشاب مثقال سليمان عبد الحليم ريان (27 عاما) استشهد برصاص مستوطن إسرائيلي أصابه في الرأس، في قرية قراوة بني حسان التابعة لمحافظة سلفيت.



ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجموا مزارعين ورعاة أغنام فلسطينيين في منطقة الرأس، شمال شرقي قراوة بني حسان، ومن ثم اندلعت مواجهات بينهم.



وأضاف الشهود أن أحد المستوطنين أطلق النار بشكل مباشر على الفلسطينيين، مما أدى إلى إصابة مثقال برصاصة في الرأس، قبل نقله إلى المركز الصحي في القرية، والإعلان عن وفاته.



وبذلك، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ بداية عام 2023 إلى 46 فلسطينيا، بينهم سيدة مسنة و9 أطفال وأسير في السجون، حسب إحصاءات رسمية.



ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية -في بيان- "جريمة إعدام الشاب، برصاص مليشيات المستوطنين الإرهابية"، معتبرة أن هذه "الجريمة البشعة جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل الدموي الذي يمارسه الاحتلال بحق الفلسطينيين، وتبادل للأدوار بين قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين".



وفي سياق آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أن منظومة القبة الحديدية اعترضت قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة من دون وقوع إصابات أو أضرار.



وذكر جيش الاحتلال أن صفارات الإنذار دوت في منطقة "غلاف غزة" ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة.



وفي الأثناء، أعلنت مصادر طبية إسرائيلية عن وفاة طفل إسرائيلي في الثامنة من عمره متأثرا بجروح أصيب بها الجمعة في عملية دهس بمحطة حافلات في القدس الشرقية المحتلة.



المصدر : وكالات