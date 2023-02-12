شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا يعلن غضبه من هدف تعادل برينتفورد أمام آرسنال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، بالتعليق على تعادل فريقه أمام نظيره برينتفورد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وتعادل آرسنال أمام نظيره برينتفورد، بهدف لكل فريق، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، تصريحات لـ أرتيتا: لقد نظرت إلى ما حدث مرة أخرى، إنه تسلل، من المحتمل أن نحصل علىتفسير في وقت لاحق من الأسبوع، ولكن اليوم لم نحصل على تفسير.

وتابع: بالنظر إلى الصور، عليك أن تطبق مبادئ معينة ويمكنك فعل ذلك بالالتزام بالقواعد، وفجأة تُطبق قواعد مختلفة ويكون عليك تغييرمبادئك.

وأتم: إذا طبقنا ما يخبرنا به الحكام كل أسبوع قبل المباريات، فإنه في تلك الحالة، الهدف تسلل! لقد فات الأوان، الهدف تم احتسابه وخسرنا نقطتين.