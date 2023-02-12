5.3 ملايين سوري نازحون بسبب الزلزال

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وقال سيفانكا دانابالا، ممثل وكالة الأمم المتحدة للاجئين في سوريا في مؤتمر صحفي عبر الفيديو من دمشق: «لدينا تقديرا أوليا بأن 5.37 ملايين شخص تأثروا بالزلزال سيحتاجون إلى مساعدة لتوفير المأوى في كل أنحاء سوريا»، وأضاف: «هذا رقم ضخم ويأتي لشعب يعاني بالفعل من نزوح جماعي».وقال: «إن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تركز الآن على توفير المأوى ومواد الإغاثة، لضمان وجود مرافق كافية في مراكز إيواء النازحين، مثل الخيام والأغطية البلاستيكية والبطانيات الحرارية وحصائر النوم والملابس الشتوية».
وأضاف: «بالنسبة لسوريا، هذه أزمة داخل أزمة، لدينا صدمات اقتصادية، وكوفيد ونحن الآن في قلب الشتاء، وتهب عواصف ثلجية في المناطق المتضررة».
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