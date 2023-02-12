الأولمبية تشارك في تخفيف آلام المتضررين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أنها سترسل مساعدات مالية للمتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا. وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية أن الحركة الأولمبية ستتبرع بمليون دولار لمساعدة المجتمع الأولمبي في المنطقة المتأثرة بالزلازل التي حدثت الاثنين وأدت لوفاة أكثر من 22 ألف شخص. وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: «بحزن شديد علمنا بالخسائر المأساوية في الأرواح التي تسبب فيها الزلزال الذي ضرب المنطقة الجنوبية الشرقية لتركيا وسوريا». وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: «بحزن شديد علمنا بالخسائر المأساوية في الأرواح التي تسبب فيها الزلزال الذي ضرب المنطقة الجنوبية الشرقية لتركيا وسوريا». وأضاف: «لسوء الحظ، هناك عدد من الرياضيين وأعضاء المجتمع الأولمبي من بين الضحايا، بينما فقد عدد من الأشخاص منازلهم، كما تضررت بشدة البنية التحتية الرياضية».

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