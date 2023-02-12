أدوية أردنية بمليوني دينار لسوريا

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ونقلت قناة «المملكة» الأردنية على موقعها الالكتروني عن نقيب الصيادلة محمد عبابنة قوله في بيان، «إن النقابة ستنسق مع الهيئة الخيرية الهاشمية لإرسال التبرعات إلى سوريا ليستفيد منها المتضررون من آثار الزلزال».وأكد أن النقابة ستواصل عملية جمع التبرعات بالتعاون مع شركات ومستودعات الأدوية لصالح المتضررين من الزلزال وتقديم مزيد من الدعم.
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