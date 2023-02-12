أدوية أردنية بمليوني دينار لسوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت نقابة الصيادلة الأردنية تعاونها مع شركات ومستودعات الأدوية، بجمع تبرعات تجاوزت قيمتها مليوني دينار أردني حتى أمس، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية بالوقوف إلى جانب سوريا التي ضربها الزلزال.

ونقلت قناة «المملكة» الأردنية على موقعها الالكتروني عن نقيب الصيادلة محمد عبابنة قوله في بيان، «إن النقابة ستنسق مع الهيئة الخيرية الهاشمية لإرسال التبرعات إلى سوريا ليستفيد منها المتضررون من آثار الزلزال».

وأكد أن النقابة ستواصل عملية جمع التبرعات بالتعاون مع شركات ومستودعات الأدوية لصالح المتضررين من الزلزال وتقديم مزيد من الدعم.