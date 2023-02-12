شكرا لقرائتكم خبر مصر: إثيوبيا تماطل في إيجاد حل لسد النهضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس، مماطلة إثيوبيا في التوصل إلى إطار قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة»، منوها بتمسك مصر بضبط النفس ومراعاة حقوق الشعب الإثيوبي في التنمية.

وقال في كلمة خلال افتتاح المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية: «إلا أن هذا الأمر لم ولن يكون أبدا في مقابل التهاون في حق الشعب المصري في الحياة والوجود، الأمر الذي يجعل التوصل دون تأخير أو مماطلة إلى اتفاق قانوني ملزم بشان ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي ضرورة لا غنى عنها».

وصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية أحمد أبو زيد، في بيان صحفي نشرته الوزارة عبر حسابها بموقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي، بأن كلمة الوزير شكري «شددت على تحدي الأمن المائي الجسيم الذي تواجهه منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، والتي تقع بعض دولها في أكثر مناطق العالم جفافا وتصحرا، حيث يأتي هذا التحدي مقترنا برغبة بعض دول منابع الأنهار في الاستئثار بالمورد المائي والسيطرة عليه دون اكتراث بمقدرات دول أخرى مشاطئة».

وأضاف، «إن الكلمة تطرقت أيضا إلى وجهة النظر المصرية الداعية إلى الدفاع عن منظومة العمل الجماعي متعدد الأطراف، والتحذير من مغبة التحرك والعمل الدولي خارجها خلال السعي لإرساء قواعد جديدة خارج هذه المنظومة، مشددا على الحاجة إلى مراجعة وتطوير مفهوم الأمن الدولي بصورة تتغلب بها قيم الحوار والتعاون والتفهم لاحتياجات الآخر على منطق القوة والتجاهل، مع مراعاة حقوق الآخرين السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، وبما يحول دون تحول النزاعات الناشئة إلى صراعات ممتدة».

كما أوضح المتحدث أن وزير الخارجية شدد أيضا على «أهمية الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية، متناولا أبرز التحديات التي تشهدها دول الجوار الإقليمي لمصر في كل من ليبيا والسودان وفلسطين»، إضافة إلى ما تفرضه تحديات التغير المناخي من تداعيات إنسانية واقتصادية واجتماعية باتت تمثل أعباء إضافية على كاهل الدول والحكومات والشعوب.