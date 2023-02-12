شكرا لقرائتكم خبر حملة عربية للتعريف بالانتهاكات الإسرائيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة الدول العربية حملة للتعريف بالانتهاكات التي يتعرض لها المقدسيون، ومحاولات تهويد القدس، بمناسبة المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدعم القدس، الذي يعقد بجامعة الدول العربية.

وتصدر الحملة منشورات يوميا على صفحات الأمانة العامة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) و(فيس بوك)؛ تتضمن ما يقوم به الاحتلال بمدينة القدس، مثل عمليات الهدم المنظمة لبيوت الفلسطينيين التي طالت أكتر من 5 آلاف منزل.

وفي إطار القمع الإسرائيلي، أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإغلاق منزل فلسطيني ثم هدمه، وجرى اعتقال ما لا يقل عن 10 أفراد من عائلته.