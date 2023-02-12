حملة عربية للتعريف بالانتهاكات الإسرائيلية

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وتصدر الحملة منشورات يوميا على صفحات الأمانة العامة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) و(فيس بوك)؛ تتضمن ما يقوم به الاحتلال بمدينة القدس، مثل عمليات الهدم المنظمة لبيوت الفلسطينيين التي طالت أكتر من 5 آلاف منزل.وفي إطار القمع الإسرائيلي، أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإغلاق منزل فلسطيني ثم هدمه، وجرى اعتقال ما لا يقل عن 10 أفراد من عائلته.
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