إضراب طلاب الحقوق في تونس

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وطلاب الحقوق هم من بين مئات الآلاف من حاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل في تونس، وهؤلاء يمثلون ثلث إجمالي العاطلين والبالغ عددهم أكثر من 620 ألفا وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.ويطالب طلاب جامعات الحقوق والعلوم القانونية الدولة بفتح دورات الانتداب، ورفع عدد الناجحين فيها بما يتناسب مع الحجم الكبير لخريجي هذه الجامعات.
ويشتكي الاتحاد العام لطلاب تونس من العدد المحدود جدا للمقبولين في دورات الانتداب، وغياب أفق واضح لمستقبلهم المهني.
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