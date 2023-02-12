النواب اللبناني يجهز للدفع بمرشحين جدد للرئاسة

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ووفق معلومات موثوقة لـصحيفة «الجمهورية» اللبنانية نشرتها على موقعها الالكتروني أمس، يصب المسعى في المنحى ذاته الذي رسمه رئيس المجلس النيابي نبيه بري منذ ما قبل نهاية ولاية رئيس لبنان، في ظهور أسماء جديدة بين المرشحين لرئاسة لبنان يحظون بتوافق جميع الطوائف.وأشارت إلى أن «الدافع إلى ذلك، فهو الاستشعار بخطر كبير داهم، يخشى أن يتجلى في القريب العاجل في هزة سياسية تضرب الواقع اللبناني وتشرعه على احتمالات سلبية، وارتدادات شديدة الكلفة اقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا».
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