قائمة سوداء للمتورطين في تجنيد الأطفال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت الحكومة اليمنية مطالبتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإعداد قائمة سوداء بقيادات ميليشيات الحوثي المتورطة في تجنيد الأطفال.

وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن ميليشيات الحوثي حولت المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى معسكرات قتالية، معتبرا ذلك «جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية».

وأضاف في تغريدات على تويتر، بأن الميليشيات الحوثية حولت فصول الدراسة إلى قاعات لتدريب الأطفال على تفكيك واستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ثم ساقتهم للموت في جبهات القتال، وأوضح أن «هذه الممارسات الإجرامية تعيد للأذهان مشاهد تدريب عناصر التنظيمات الإرهابية (داعش والقاعدة) للأطفال على استخدام الأسلحة في معسكرات خاصة».

وحذر الإرياني من النتائج المستقبلية الكارثية لعمليات تجنيد الأطفال من المدارس وحرف فصول الدراسة عن أهدافها على صعيد العملية التعليمية، والتي سيدفع ثمنها اليمنيون لأجيال قادمة.

وكان تحالف حقوقي يمني كشف عن تجنيد ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا 12054 طفلا في عدد من المحافظات خلال الفترة من مايو 2014 وحتى مايو 2021.

ومن جانب آخر، شهدت مدينة تعز صباح أمس، احتشاد الآلاف من أبناء المدينة لإحياء الذكرى الثانية عشرة لثورة 11 فبراير السلمية، وقال مصدر محلي: «إن الآلاف من سكان المدينة توافدوا منذ الصباح الباكر إلى شارع جمال وسط مدينة تعز، للاحتفاء بهذه المناسبة، بمهرجان خطابي حاشد».

ورفع المشاركون في المهرجان لافتات تشدد على ضرورة الاصطفاف الوطني لإنهاء الانقلاب الحوثي والتصدي للمشاريع اللاوطنية، والحفاظ على مكتسبات ثورة الشعب وقيم الجمهورية.

وأوقدت مساء أمس الأول في مدينة تعز جنوب غربي اليمن، شعلة الذكرى الثانية عشرة لثورة الـ11 من فبراير 2011، بحضور شعبي كبير.

إلى ذلك يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عمليات توزيع المساعدات الإيوائية الطارئة خلال موسم الشتاء بمديرية المسيلة بمحافظة المهرة، والتي يستفيد منه 700 فرد في مديريتي المسيلة ومنعر بالمهرة.

وتهدف المساعدات إلى توفير الدفء لـ1.100 أسرة من النازحين والفئات الأشد احتياجا في محافظات مأرب وحضرموت والمهرة، من خلال توزيع 1000 خيمة و 1000 حقيبة إيوائية.

كما وزع المركز، 959 سلة غذائية في مديريات حرض وحيران وميدي وعبس بمحافظة حجة، يستفيد منها 17.262 فردا، وذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

ميليشيات الحوثي الإرهابية تختطف الناشط الإعلامي بمديرية حبيش شمالي إب، محمد يحيى الصديق على خلفية كتاباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

مقتل طفلة صغيرة برصاصة غادرة من قناص تابع للميليشيات الحوثية الإرهابية في تعز.

طالب موقع «اينك ستيك» الأمريكي أن تأتي الهدنة في اليمن بطرق ووسائل لتخليص البلاد من مخلفات الحرب المتفجرة، وغيرها من الأسلحة.

طالبت الحكومة اليمنية في اجتماعها برئاسة معين عبدالحق، المجتمع الدولي بممارسة مزيد من الضغط على ميليشيات الحوثي، للتعامل الجاد مع جهود إحلال السلام.

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