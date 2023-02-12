«طباخ بوتين» يتحدث عن موعد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن يفجيني بريجوزين، رئيس مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية، تنبأ بموعد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي مقابلة أجراها معه مراسل عسكري روسي، قال "بريجوزين": "الأمر قد يستغرق 18 شهرًا إلى عامين حتى تتمكن روسيا من تأمين السيطرة الكاملة على منطقة دونباس شرقي أوكرانيا".

وأضاف بريجوزين، المُلقب بـ "طباخ بوتين"، أن الحرب قد تستمر لمدة 3 سنوات أخرى، إذا ما قررت موسكو الاستيلاء على مناطق أوسع شرق نهر دنيبر.

وأكدت الوسائل الإعلامية أن "بريجوزين" لا يتحدث نيابةَ عن الجيش الروسي، لكن تعليقاته تقدم نظرة ثاقبة نادرة للتوقعات الروسية للصراع.

يشار إلى أن "فاجنر" مجموعة عسكرية روسية خاصة، تُسند إليها مهام سرية، وتشارك بنشاط في القتال داخل أوكرانيا.