شكرا لقرائتكم خبر عن الإثنين.. "خطة النواب" تناقش حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للبريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعين لها يوم الإثنين، الأول لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2021/2022.

كما تناقش اللجنة في اجتماعها الثانى حساب ختامى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي للسنة المالية 2021/2022.

جدير بالذكر أن الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكد إن الحكومة المصرية تحاول التغلب على كافة العقبات التى تواجه قطاع الصناعة بشكل كبير.

وأضاف الفقي، في تصريحات تلفزيونية، أن الدولة المصرية ستحاول فى الفترة المقبلة التغلب على أزمة النقد الأجنبي، لذلك للبنك المركزى المصرى دورا كبيرا في هذا الصدد، لمواجهة هذه الأزمة بشكل خاص.

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى مستمر خلال الـ 4 سنوات المقبلة، متابعا: "المعركة الأساسية للبنك المركزى أن يقلل حدة التضخم وكبح جماحه، بجانب تقليل الغلاء على الشعب المصري، لاسيما وأن الطبقات الفقيرة والمتوسطة تعاني من ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة".