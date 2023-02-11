انت الان تتابع خبر شرطة البصرة تعلن اعتقال عصابة للنصب والاحتيال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة البصرة، السبت، عن اعتقال عصابة للنصب والاحتيال.

وقالت القيادة في بيان، "تمكنت مفارز مركز شرطة نظران من القاء القبض على عصابة تقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين في محافظة البصرة بايهامهم باصدار بطاقة (كي كارد) مقابل مبالغ مالية".

وأضافنت أن "عملية القبض تمت بعد ان توفرت معلومات عن مكان تواجدهما على الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعتهم وبعد التحري وجمع المعلومات تمت مداهمتهما والقاء القبض عليهما وضبط بحوزتهما عدد من البطاقات المزورة".