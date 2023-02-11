انت الان تتابع خبر مفاجأة تخص إمكانية انضمام مبابي لريال مدريد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجدد مبابي عقده في حديقة الأمراء، في الصيف الماضي، لمدة 3 مواسم، الأمر الذي كان بمثابة الصدمة لريال مدريد، بعد أن اتفق الميرنجي معه على كل شيء.

وبحسب موقع "ذا أتلتيك" البريطاني "يمكن أن ينتقل مبابي إلى ريال مدريد مجانا، في صيف 2024".



ولفت إلى وجود شرط في عقد مبابي مع باريس "يمكنه من إنهاء التعاقد من طرف واحد، قبل موسم كامل من نهايته".

وأوضح: "مبابي كان يسعى للرحيل بعد نهاية الموسم الجاري، لكنه يدرك جيدا أنه لا يوجد ناد يقدر على تلبية مطالب باريس المالية لضمه".

وأكد ذا أتلتيك: "مبابي ما يزال يرغب في الانضمام لريال مدريد، لكنه سيتعين عليه الانتظار لموسم آخر، من أجل تحقيق حلمه".

وختم: "على الرغم من الموقف الذي حدث في الصيف الماضي، ما زال رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز على اتصال دائم مع مبابي وعائلته، إذ يتطلع للاتفاق على ضم اللاعب".