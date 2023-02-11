شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. "تعليم النواب" تناقش استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التعليم بمجلس النواب اجتماعين لها غدا الأحد، يناقش الاجتماع الأول إستراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير التعليم الفني.

فيما يناقش الاجتماع الثانى، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتوزيع الكنترولات الفنية على مستوى الجمهورية.

كما تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب اجتماعا لها غدا الأحد لمناقشة المعوقات التي تواجه تفعيل المادة 47 من القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن تخصيص نسبة 30% من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي وغير ذلك من الأراضي الخاضعة للجهات ذات الولاية لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تجتمع لجنة الشئون الإفريقية لبحث آخر تطورات إنشاء مدينة الدواء في ضوء توجيهات رئاسة الجمهورية لصناعة الدواء وتمكين مصر اقتصادياً من خلال هذه الصناعة والتوجه بالتصدير لدول افريقيا بدعوة هيئة الدواء المصرية.