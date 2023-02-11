شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة النواب تناقش استراتيجية تطوير شركات الغزل بحضور وزير قطاع الأعمال غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، 6 اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، حيث تناقش خلال اجتماعين غدًا الأحد، إستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام فيما يخص نتائج تنفيذ أعمال تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج.

كما تناقش اللجنة يوم الاثنين، خلال اجتماعين، مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

وتناقش اللجنة، يوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن تصدير الحجر الجيري بكميات كبيرة دون عمل قيمة مضافة، من خلال تصديره مطحون لزيادة الدخل القومي.

وكذلك تعقد اللجنة اجتماعا آخر يوم الثلاثاء، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرال جلال الهريدي، بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2020 بإقامة منطقة صناعية في منطقة العكرشة بالخانكة بمحافظة القليوبية حيث تضم المنطقة تجمعات صناعية عشوائية بعيدة عن الرقابة والتفتيش من جانب الأجهزة المعنية في الدولة.