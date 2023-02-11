تايوان تدخل قائمة الزلازل المُدمرة والبداية 5 ريختر

ياسر رشاد - القاهرة - دخلت تايوان، قائمة الزلازل المُدمرة، إذ ضربها زلزال عنيف بلغت قوته 5.1 درجة، وقع على عُمق 31.8 كيلومترًا تحت المحيط، على بُعد 67.5 كيلومترًا جنوب مقاطعة هوالين هول، وذلك بعد الزلزال القوي الذي ضرب سوريا وتركيا، الأسبوع الماضي، وأودى بحياة الآلاف من الأشخاص.

أفاد مكتب الأرصاد الجوية المركزى في تايوان، بأنه لم ترد أنباء على الفور عن أي أضرار أو إصابات، مُشيرًا إلى أن مكان الزلزال هو نفسه الذي وقع يوم الأربعاء الماضي والذي بلغت قوته 5.4 درجة، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الزلزالان مُرتبطان أم لا.

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معلومات وحقائق عن تايوان

تقع تايوان المعروفة رسميًا بجمهورية الصين الوطنية في شرق آسيا، وتُشكل جزيرة تايوان 99 في المئة من أراضيها، وكانت قبل عام 1949 جزءًا من دولة الصين الشعبية الكبرى، وعندما أكتشفت أول مرة تم تسميتها باسم الهافورموسا أي "الجزيرة الجميلة".

وكانت تايوان (الإسم الرسمي لها جمهورية الصين الوطنية) تابعة للصين الشعبية حتى عام 1859، ثم خضعت لسيطرة اليابان وفقًا لمعاهدة "سيمونسكي"، ولكن عادت للسيطرة الصينية

بعد هزيمة اليابان في أعقاب الحرب العالمية الثانية عام 1945، وعندما زاد نفوذ الشيوعيين في الصين في خمسينيات القرن الماضي، انسحب جزء من الجيش الصيني بقيادة تشانغ كاي تشيك إلى تايوان، وفرضت الصين سيطرتها عليها ثانية.

تُلقب بعاصمة الأقنعة كون أن سكانها في الغالب يرتدون الأقنعة التي تحميهم من الأمراض بشكل كبير جدًا ليس في الشارع فقط إنما في كل مكان حتى في التلفاز، و التلوث فيها هو من الأسوء في العالم.

وتعتبر تايوان واحدة من أكثر الأماكن في العالم المُعرضة لخطر الزلازل، حيث تتعرص لأكثر من ألف زلزال في العام، وتعد عضوًا مؤسسًا في منظمة الأمم المتحدة، وفي فصل الصيف تتساقط فيها الأمطار بشكل يومي تقريبًا.