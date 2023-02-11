تركيا تسجل 70 هزة أرضية خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - سجل مركز الزلازل الوطني في إسطنبول، اليوم السبت، 70 هزة أرضية في تركيا تراوحت شدتها بين 3 درجات إلى 4.7 درجة علي مقياس ريختر، ويأتي ذلك وسط استمرار تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم الإثنين الماضي.

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ولا تكفّ حصيلة ضحايا الزلزال عن الارتفاع، إذ لا يزال عدد كبير من الأشخاص تحت أنقاض المباني التي انهارت، فيما قدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا قد يصل إلى 23 مليون شخص.

ويصنَف الزلزال الذي وقع في تركيا قبل أيام في المرتبة السابعة بين أكثر الكوارث الطبيعية فتكا هذا القرن، متجاوزا زلزال وتسونامي اليابان عام 2011 ومقتربًا من إجمالي ضحايا زلزال وقع في إيران المجاورة في 2003 وأودى بحياة 31 ألف شخص.

وأكد مسؤولون أتراك والأمم المتحدة تضرر نحو 24.4 مليون شخص في سوريا وتركيا في منطقة تمتد على مسافة 450 كيلومترا من أضنة في الغرب إلى ديار بكر في الشرق. وفي سوريا، أودى الزلزال بحياة أشخاص حتى حماة التي تبعد 250 كيلومترًا من مركز الزلزال.

ومع أن الحصيلة الحالية مرتفعة، وتجعل

هذا الزلزال من أكثر الزلازل تدميرًا منذ بداية الألفية الحالية، إلا أنها لا تزال مؤقتة لأن العديد من الأشخاص لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض فيما تسابق فرق الإنقاذ الزمن لانتشالهم.

ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال، بالرغم من تراجع فرص العثور على ناجين في الركام بعد مرور ستة أيام على الزلزال الذي بلغت قوته 7،8 درجة على مقياس ريختر.

وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.

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