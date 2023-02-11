السودان..الإتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي

ياسر رشاد - القاهرة - ترأس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، سلسلة من الإجتماعات، طوال الثلاثة أيام الماضية، للوقوف على الصيغة النهائية للإعلان السياسي.



وضمت تلك الإجتماعات الأطراف الموقعة على الإتفاق الإطاري والأطراف غير الموقعة عليه، وتناقشوا بشكل مستفيض، وبروح

وطنية عالية، واضعين مصلحة البلاد ونجاح الفترة الإنتقالية والتحول الديمقراطي، فوق كل شىء، وبالنهاية تم الإتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي.

ومن المقرر أن يجري الترتيب لإجراءات التوقيع عليه بالسرعة المطلوبة.