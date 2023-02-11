تركيا توقف 48 شخصًا استغلوا مأساة الزلزال للنهب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطات التركية، اليوم السبت، توقيف 48 شخصًا لارتكابهم أعمال نهب وسرقة في المحافظات المنكوبة بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم الإثنين الماضي وأودى بحياة أكثر من 22 ألف شخص حتى الآن.

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ونقلت وكالة أنباء الأناضول الحكومية عن مصادر أمنية أن المشتبه بهم أوقفوا على ذمة التحقيق في أعمال نهب ارتكبت إثر الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات.

وأوقف 42 من هؤلاء في محافظة هاتاي جنوب البلاد، وفي حوزتهم مبالغ مالية كبيرة وهواتف نقالة وحواسيب وأسلحة، إضافة الى حلي وبطاقات مصرفية، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

وبحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية السبت، بات بإمكان المدعين توقيف الأفراد المتهمين بالنهب لسبعة أيام بدلاً من أربعة، في إطار حال الطوارئ التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان الأربعاء في مواجهة الكارثة.

وصرح أردوغان خلال زيارته محافظة دياربكر التي ضربها الزلزال "لقد أعلنا حال الطوارئ". وأضاف: "هذا يعني أنه اعتباراً من الآن، على الضالعين في أعمال نهب او خطف أن يعلموا أن يد الدولة الحازمة ستصل إليهم".

كارثة كبيرة

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم السبت، إن الزلزال "كارثة كبيرة للغاية"، مشيرا إلى حدوث خسائر بشرية ومادية فادحة، لكنه تعهد بأن تنجز السلطات مهمة إعادة الإعمار في غضون عام فقط.

وأضاف أردوغان، خلال كلمة ألقاها في ولاية ديار بكر، جنوبي تركيا، أن حصيلة الضحايا وصلت إلى

21 ألفا و43 قتيلا و80 ألف جريح، قائلا إن عدد المتضررين من الزلزال في البلاد قد يصل إلى عشرين مليونا.

وذكر الرئيس التركي، أن مئات الآلاف من المباني لم تعد صالحة للسكن بعد الزلزالين اللذين ضربا تركيا وسوريا ووصلت شدتهما إلى 7.8 و7.5 درجات.

واستطرد أردوغان أن الزلزال الأخير أقوى وأكثر تدميرا بواقع 3 أضعاف مقارنة بالهزة التي ضربت تركيا سنة 1999.

وأكد الرئيس التركي اعتماد التعليم عن بعد في المناطق المتضررة من الزلزال إلى حين انتهاء الفصل الدراسي، مشيرا إلى استخدام المباني الجامعية لأجل إيواء من أضحوا بدون مسكن بسبب الزلزال.

وأكد أن عملية إعادة الإعمار ستبدأ بعد أسابيع، مشددا على تسخير كافة الإمكانيات لأجل معالجة الوضع "خصصنا مئة مليار ليرة من وزارة الخزينة، ونطلب منكم أن تثقوا".

وأردف أن الشعب التركي اجتاز الكثير من المحطات العصيبة في السابق، وستكون لديه القدرة على تخطي المأساة الحالية، بحسب قوله.

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