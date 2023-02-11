السودان.. يحتفلون بتخريج 65 من حفظة القرآن بوحدة الزيداب

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد عثمان محمد عثمان المدير التنفيذي لمحلية الدامر، ممثل والي ولاية نهر النيل بدور خلاوى مهدية في تحفيظ القرآن وعلومه.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفال خلاوى مهدية بمنطقة العقيدة بوحدة الزيداب الإدارية بتخريج ٦٥ من حفظة كتاب الله تعالى.



كما تم عقد قرآن عدد من الزيجات الجماعية بحضور الدكتور أسامة البطحاني وفتح الرحمن عبد الله مدير الشؤون الدينية بالولاية وفتح الرحمن مصطفى مدير الارشاد والتوجيه بمحلية الدامر وعدد من قيادات ديوان الزكاة بالمركز والولاية والمشائح والعمد وناظر قبيلة الجعليين بالولاية.



وثمن المدير التنفيذي لمحلية الدامر ممثل الوالي بالدور الكبير لخلاوى مهدية وادوارها المتواصلة لتعليم الاجيال وتحفيظهم القرآن الكريم.



كما اشاد بجهود الشيخ محمد عثمان عبد الله مؤسس خلاوى مهدية الذي حول هذا الموقع الى ساحة للفضيلة ومكان للعلم والمعرفة.



واكد دكتور أسامة البطحاني ممثل وزير الشؤون الدينية الاتحادي دعمهم لكل ما يخدم كتاب الله تعالى ونشر علومه، معلنا عن دعمه لخلاوى مهدية.



فيما هنأ فتح الرحمن عبد الله مدير الشؤون الدينية بالولاية حفظة القرآن الكريم وأسر الزيجات الجماعية مشيدا بما تقدمه الخلاوى من برامج للحفظة.



ومن جانبه، أعلن خلاوى مهدية وخلاوى همشكوريب عن ترحيبهم بالوفود التي قدمت من بقاع السودان المختلفة.

وجه الشكر لجهود الخيرين الذين دعموا خلاوى مهدية الذي قام بجهود كبيرة في تحفيظ القرآن الكريم لطلاب العلم من داخل وخارج الولاية.