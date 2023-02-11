عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

ياسر رشاد - القاهرة - خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين مساء اليوم السبت، في مظاهرات جديدة مناهضة لخطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجديدة للإصلاح القضائي، ومطالبين باستقالة نتنياهو بسبب ملاحقته في قضايا فساد.

اقرأ أيضًا..جيش الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة

وتتواصل الاحتجاجات الإسرائيلية للأسبوع السادس على التوالي، ضد الحكومة الإسرائيلية، وخطة إصلاح جهاز القضاء، الذي اعتبرته المعارضة في إسرائيل مسا خطيرا بالديمقراطية ومحاولة للدخول في صراعات تنمى الكراهية والحقد في المجتمع الإسرائيلي.

واحتشد عشرات الآلاف من الإسرائيليين في شارع “كابلان” في تل ابيب، ورددوا الهتافات المناوئه لحكومة نتنياهو متهمين الحكومة واعضائها بمحاولة الانقاض على الديمقراطية وتدمير المجتمع الإسرائيلي.

وطالب المتظاهرون باستقالة نتنياهو بسبب ملاحقته في قضايا فساد وتزوير، وسياسة حكومته التي تسعى السيطرة على جهاز القضاء من خلال ما بسرعة لتحقيقه من خلال “الإصلاحات”.

وامتدت التظاهرات إلى عدد من المدن من بينها القدس المحتلة، حيث تظاهر المئات أمام منزل الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ،

بالإضافة إلى الآلاف الذين تظاهروا في مدينة حيفا، وبئر السبع وهرتسيليا وغيرها من المدن والبلدات الإسرائيلية الآخرى.

وعززت شرطة الاحتلال من تواجدها ونصبت العديد من الحواجز لتأمين التظاهرات التي تنظمها المعارضة الإسرائيلية والعديد من منظمات المجتمع المدني في اسرائيل ضد سياسية حكومة نتنياهو. وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من المحاور والطرق الرئيسية في تل ابيب وتحديدا في محيط شارع كابلان ومجمع الدوائر الحكومية بسبب التظاهرات ضد خطة الاصلاحات في الجهاز القضائي والمسيرة المرافقة لها، كما أغلقت طرقات مؤدية إلى مفرق مركاز حوريف في حيفا للسبب ذاته.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: