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محاكمة 11 شخصًا بتهمة التآمر في ساحل العاج

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ياسر رشاد - القاهرة - كشفت دولة ساحل العاج، عن محاكمة 11 شخصًا بتهمة التآمر، ومحاولة  تقويض أمن الدولة، أثناء العودة المجهضة لقائدهم إلى كوت ديفوار في ديسمبر 2019.

 

 

ويأتي المتهمين كالآتي:"  المدير السابق لبروتوكول غيوم سورو، سليمان كوني كاماراتي ، و رئيس الأمن السابق ، جان بابتيست كوامه".

 

 

وأفادت المواقع العالمية، أن المحامين نجحه في الدفاع،  في الترافع للمرة الأخيرة بإلغاء التهم الموجهة إلى موكليهم، منذ بدء المحاكمة ، ندد بعضهم بمحاكمة سياسية.

 

 

ونجح المحامين في عدم توفر وقائع  الهجمات والتآمر قد تم تمييزها"، مؤكدة مي توريه،   قبل أن نختم: "كل هذا نتيجة التعسف ، نطالب

ببراءة عامة.

 

 

وكانت الأحزاب المدنية ، مؤامرة،  لاستناد بشكل خاص إلى تسجيل صوتي، نسمع فيه صوت غيوم سورو يدعي أنه قادر على إثارة انقلاب متى شاء.

 

 

وطالب عبدالله بن ميتيه، بضرورة  تأكيد الإدانات الصادرة في المحكمة الابتدائية ، وكذلك دفع غرامة تصل إلى 10 مليارات فرنك أفريقي ، ولا سيما للتعويض عن الخسارة،  من الأسلحة التي ألقيت في الماء بالقرب من أسيني.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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