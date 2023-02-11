محاكمة 11 شخصًا بتهمة التآمر في ساحل العاج

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت دولة ساحل العاج، عن محاكمة 11 شخصًا بتهمة التآمر، ومحاولة تقويض أمن الدولة، أثناء العودة المجهضة لقائدهم إلى كوت ديفوار في ديسمبر 2019.

ويأتي المتهمين كالآتي:" المدير السابق لبروتوكول غيوم سورو، سليمان كوني كاماراتي ، و رئيس الأمن السابق ، جان بابتيست كوامه".

وأفادت المواقع العالمية، أن المحامين نجحه في الدفاع، في الترافع للمرة الأخيرة بإلغاء التهم الموجهة إلى موكليهم، منذ بدء المحاكمة ، ندد بعضهم بمحاكمة سياسية.

ونجح المحامين في عدم توفر وقائع الهجمات والتآمر قد تم تمييزها"، مؤكدة مي توريه، قبل أن نختم: "كل هذا نتيجة التعسف ، نطالب

ببراءة عامة.

وكانت الأحزاب المدنية ، مؤامرة، لاستناد بشكل خاص إلى تسجيل صوتي، نسمع فيه صوت غيوم سورو يدعي أنه قادر على إثارة انقلاب متى شاء.

وطالب عبدالله بن ميتيه، بضرورة تأكيد الإدانات الصادرة في المحكمة الابتدائية ، وكذلك دفع غرامة تصل إلى 10 مليارات فرنك أفريقي ، ولا سيما للتعويض عن الخسارة، من الأسلحة التي ألقيت في الماء بالقرب من أسيني.

