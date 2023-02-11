كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وكالة كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، تسجيل 12805 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 30 مليونا و338 ألفا و148 حالة.

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وسجلت كوريا الجنوبية 16 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 33 ألفا و713حالة.

وفي وقت سابق، ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 672 مليونا و728 ألفا و250 إصابة.

وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و853 ألفا و162 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد

من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 102.8 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 36.8 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من 1.1 مليون حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ697 ألفا و663 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و750 وفاة.

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