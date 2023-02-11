شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على هيكل قطاع التأمين وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، والذى تناقشه اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حاليا بعد ورود رأى مجلس الشيوخ فيه، أن هيكل قطاع التأمين يتكون مما يلى:

أولاً: المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين وهي:

1- شركات التأمين وإعادة التأمين.

2- شركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي.

3- شركات التأمين الطبي المتخصصة.

4- شركات التأمين متناهية الصغر.

5- مجمعات التأمين.

6- صناديق التأمين الحكومية.

7- صناديق التأمين الخاصة.

ثانياً: المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين:

1- الخبراء الإكتواريين.

2- خبراء التأمين الاستشاريين.

3- خبراء تقييم الأخطار.

4- خبراء معاينة وتقدير الأضرار.

5- وسطاء التأمين.

6- وسطاء إعادة التأمين.

7- شركات إدارة برامج التأمين الطبي.

ثالثاً: الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل:

1- الاتحاد المصري لشركات التأمين.

2- اتحادات المهن المرتبطة بالتأمين.

3- الأجهزة المعاونة التي تنشأ وفقاً لحكم المادة (112) من هذا القانون.

4- مكاتب تمثيل منشآت التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة المرتبطة بهما.

ولمجلس إدارة الهيئة الموافقة على الترخيص بأي أنشطة أو خدمات تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق، وذلك كله وفقاً للمعايير والقواعد التي يقررها، وعلى ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة.