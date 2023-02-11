شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من بوتر عقب تعادل تشيلسي أمام وست هام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام جراهام بوتر المدير الفني لفريق تشيلسي، بالتعليق على تعادل فريقه أمام نظيره وست هام، في بطولة الدوري الإنجليزي.

وتعادل تشيلسي أمام نظيره وست هام، بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ونشرت شبكة "بي بي سي" البريطانية، تصريحات لـ بوتر: لقد لعبنا بشكل جيد للغاية وتحكمنا في المباراة، بعد تسجيل الهدف الأول كنا قريبين من مضاعفة النتيجة.

وتابع: في الشوط الأول رغم تفوقنا، شعرنا بخيبة أمل بسبب هدف وست هام، مما جعل الأمر أصعب في الشوط الثاني، خاصة وأن عدد مناللاعبين الجدد لأول مرة يلعبون في الدوري الإنجليزي وكانوا يحتاجون للانسجام.

وعلق عن ركلة الجزاء: لقد رأينا الكرة كانت لمسة يد واضحة، نحن نحتاج أن تسير الأمور في صالحنا ولكن في الوقت الحالي هذا لا يحدث،لكنني أرى أننا كنا نستحق ذلك، لكن هذه هي الحياة.

ووجه إشادته لـ إنزو فرنانديز: إنه لاعب شاب، يمكنك أن ترى مدى جودته وشخصيته، مثل جواو فيليكس ومادويكي ومودريك، مع مرور الوقت سيصبحون أفضل مع التعود على الأجواء في الدوري الإنجليزي.

وأتم: لا يمكنك التحكم فيما يقوله الناس في الخارج، لقد قدمنا مباراة جيدة، لكن لا يزال العمل مستمر للتحسن، نحن متحمسون لما هو قادم ولدينا تفاؤل كبير.