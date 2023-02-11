شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من جوارديولا على أزمة السيتي قبل مواجهة أرسنال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على التعليق عن الأزمة الأخيرة وتأكد إنتهاك قوانين اللعب المالي النظيف، حيث أشار المدرب إلى أنه لا يعلم إذا ما كان سيتم خصم نقاط من الفريق السماوي من عدمه خلال الفترة المقبلة.

حيث أكد جوارديولا أنه يركز فقط على الجوانب الفنية والخططية داخل الفريق، كما أنه لا يلتفت إلى بعض من هذه الأمور الآخري، فى الوقت الذي أشار فيه إلى أن هذه الأزمة خاصة بإدارة الفريق وعليها التحرك لحماية حقوق السيتي نحو هذا الأمر.

وأضاف أن الفريق استعد بقوة لمواجهة أرسنال القادمة، خاصة أن المباراة لن نكون سهلة على كلا الفريقين، ولكن شدد على أنه يثق فى إمكانيات لاعبيه جيدا فى تجاوز عقبة الجانرز بتلك المباراة.



جوارديولا يعلق على رحيله من السيتي

وفى سياق آخر، أوضح جوارديولا أنه لا يسعي للرحيل كما يتردد فى الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أنه سعيد فى خطوته الحالية مع الفريق السماوي، فى الوقت الذي لا يزال يرغب فى تسجيل حضوره الأوروبي مع الفريق بشكل أو بآخر، لا سيما أنه لم يحقق أي ألقاب قارية مع الفريق الإنجليزي.



موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال

ومن المقرر أن يلاقي نادي مانشستر سيتي نظيره أرسنال يوم الأربعاء القادم، فى أحدي المواجهات المؤجلة بين الفريقين بالدوري الإنجليزي، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة.