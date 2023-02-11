شكرا لقرائتكم خبر عن كرم وسرايا وعبدالله حسن ونجوم الصحافة يشاركون أسرة شيخ الصحفيين بالاحتفال بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت أمس، أسرة شيخ الصحفيين الكاتب الصحفى الكبير محمد عبدالجواد منصور مؤسس وكالة أنباء الشرق الأوسط، بعيد ميلاده الـ 99، وذلك بحضور لفيف من القيادات الصحفية والإعلامية والمقربين من الأسرة.

وإعتادت الجماعة الصحفية سنوياً مشاركة الأسرة فى الاحتفال بعيد ميلاد شيخ الصحفيين، والالتفاف جميعاً حول مائدة عشاء تضم أصناف الأكل الصعيدى فى جو عائلى ملئ بالود و الحب.

وكان على رأس الحضور الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والكاتب الصحفى أسامة سرايا رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام الأسبق، وعبدالله حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق، وعضو الهيئة الوطنية للصحافة السابق، وعلى حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وإسماعيل العوامى نائب رئيس تحرير الأهرام وعضو مجلس إدارة الأهرام، وناهد الكاشف مساعد رئيس التحرير الأهرام، وعبدالجواد أبوكب رئيس تحرير بوابة روز اليوسف السابق، والكاتب الصحفى محمود الضبع المحلل بالقنوات الفضائية ومدير تحرير الخليج 365 السابق.

ومن الأسرة ابنته المهندسة منى عبدالجواد نائب رئيس شركة سيمنز السابقة، والمهندس خالد عبدالجواد بسويسرا وماجدة عبداللاه مدير توزيع المطبوعات العربية.

وكذلك المستشارة إيمان أبوالقاسم الشريف بهئية النيابة الادارية و الاستاذ الدكتور خالد حمدى عميد كلية حقوق جامعة عين شمس الاسبق وإيناس البيطار المحامية ورجل الاعمال عمرو عبدالله والمهندس عمرو غالى والدكتور محمد لبيب أستاذ التاريخ و ضحى الكواكبى حفيدة الراحل والمؤرخ عبدالرحمن الكواكبى وعالمة الفلك عبير فؤاد.

الكاتب الصحفى الكبير محمد عبد الجواد منصور يعد الأكبر سنا فى الوسط الصحفى المصرى والعربى، ويحمل تاريخاً طويلاً وممتداً، فهو من مواليد 10 فبراير 1924، وترأس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط التى شارك فى تأسيسها عام 1965، ثم تولى بعدها رئاسة مجلس إدارتها وتحريرها.

عرف منصور بقربه الشديد من عائلة الرئيس محمد أنور السادات، وظل مستشارا إعلاميا بالقصر الجمهورى لمدة تصل إلى 16 سنة، منها 4 سنوات قضاها مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات.