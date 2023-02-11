شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يطلق فعاليات مكثفة فى محافظات الصعيد لخدمة القرى والأسر الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم السبت، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وجاءت البداية، حيث استهل المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ممثل الأغلبية البرلمانية، زيارته التنظيمية لمحافظة سوهاج، بلقاء المحافظ اللواء طارق الفقي، بديوان عام المحافظة، وحضر اللقاء النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بسوهاج، واللواء محمد مصطفى أمين المحافظة، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وعدد من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

واستكمل "رشاد" فعاليات يومه الأول من الزيارة بعقد لقاء تنظيمي موسع بحضور جميع أمناء الوحدات الحزبية على مستوى المحافظة، وأعقب هذا اللقاء، لقاء تنظيمي لأعضاء هيئة مكتب المحافظة حضره نواب الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، وشهد اللقاء بحث عدد من الأمور التنظيمية للحزب بنطاق المحافظة، وخريطة الفعاليات والمبادرات، وخطة الحزب لتخفيف الأعباء عن كاهل أهالينا غير القادرين خصوصًا مع قرب شهر رمضان.

وشدد "رشاد" على ضرورة الاستعداد المبكر لجميع الاستحقاقات الانتخابية القادمة، والاستمرار في اعداد كوادر تنظيمية شابة، وتأهليهم ثقافيًا واجتماعيًا.

كما تفقد " رشاد " أمانه مركز أخميم والمنشاه وتعرف على الخدمات المقدمة للمواطنين ، وأسلوب العمل، مؤكدا على أهمية التواصل المستمر بطرق مختلفة مع المواطنين، والتواجد بينهم على أرض الواقع والعمل على الاستجابة لمطالبهم وحل مشاكلهم، كما شارك "رشاد" في ندوة موسعة حول كتابه الأول "حكاوي السياسة" بنادي اعداد القادة أمس الجمعة.

في محافظة القاهرة،

نظمت أمانة ذوي الإعاقة بقسم المطرية، فاعلية لعرض المشغولات اليدوية لذوي الهمم بنادي المطرية، لرسم البهجة والسعادة علي وجوههم.

كما نظمت أمانة العمل الجماهيري بقسم التبين، فاعلية لبيع السلع الغذائية المخفضة لأهالي مناطق الحكر البحري ومنطقة الصفا والمروة حيث شهدت إقبالاً من المواطنين.

كما نظمت أمانتا التدريب والتثقيف والتواصل الإجتماعي بقسم قصر النيل، يوم هندي ثقافي ترفيهي بالتعاون مع سفارة الهند بالقاهرة للأطفال خلال إجازة منتصف العام لتعريف الأطفال بثقافة وتاريخ دولة الهند.

كما نظمت أمانة المرأة بقسم مصر الجديدة، فاعليتين لتعليم الأمهات وأولادهم مهارة تصميم الإكسسوارات، على مدار أسبوعين في إطار مبادرة "ابدئي مشروعك بنفسك".

وفي محافظة الجيزة،

واصلت أمانة مركز أطفيح، قوافلها الطبية المجانية بإطلاق القافلة رقم 350 بقرية القبابات في تخصصات الأطفال والرمد والباطنة والجهاز الهضمي والتحاليل طبية، وذلك تفعيلًا للتعاون الملموس فيما بين الحزب ووزارة الصحة.

كما بدأت أمانة قسم الوراق، استعدادها لبدء الفصل الدراسي الثاني استكملت أمانة الحزب مبادرة لتجميل المدارس، حيث تم تنفيذ حملة لنظافة وطلاء بلاط الانترلوك بفناء مدرسة التحرير بجزيرة محمد وإضافة لمسة جمالية.

كما واصلت أمانة مركز البدرشين، الدفع بسيارات متنقلة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة لأهالي قرى المركز، وتم بالأمس الدفع بسيارة متنقلة لبيع السلع الغذائية من سكر وأرز ومعلبات وبقوليات وزيوت نباتية واللحوم المجمدة بأسعار مخفضة لخدمة أهالي قرية مزغونة.

كما أقامت أمانة قسم الطالبية، ملتقى توظيفى دعمًا للشباب من الجنسين للحد من البطالة حيث ستوفر الشركات المتفق معها على توفير فرص عمل للمؤهلات وغير المؤهلات بدون دفع أية رسوم نهائيًا، وتم التعاقد الفورى مع البعض ومن لم يستكمل أوراقه.

كما أعلنت أمانة قسم الحوامدية، تفعيل لجنة المصالحات القانونية على مستوى المحافظة وذلك استكمالًا لعمل لجنة المساعدات القضائية التى تخص مستحقي معاش "تكافل وكرامة".

وفي محافظة الدقهلية، وفي محافظة الدقهلية، نظمت أمانة مركز دكرنس، احتفالية لتكريم المدراس الفائزة والمشاركين في تصفيات مسابقة "أوائل الطلبة"، بنسخته الثانية، للمراحل التعليمية الثلاث الإبتدائي والإعدادي والثانوي على مستوى إدارة دكرنس التعليمية، بالإضافة إلى الموجهين والقيادات التعليمية في الإدارة، وشهد التكريم منح جوائز مالية وشهادات تقدير ودروع للمدارس الفائزة بادارة دكرنس التعليمية، وشهدت الإحتفالية تكريم 62 طالب وطالبة يمثلون المدارس الفائزة على مستوى إدارة ناصر التعليمية.

وفي محافظة بورسعيد،

نظمت أمانة الشباب بالمحافظة، رحلة ثقافية إلى معرض الكتاب، في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، بدأ البرنامج، بتجمع ما يقرب من 100 شاب وفتاة أمام حديقة فريال التاريخية في السابعة صباحاً، والتقطوا بعض الصور التذكارية مع أمين الشباب، الذي استقبل الأعضاء المشاركين في الرحلة، ووصل الوفد لمعرض الكتاب الدولي بأرض المعارض في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وقاموا بجولة داخله، صالة ٢ جناح C11 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الموجود بها كتاب المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام، والنائب الأول لرئيس الحزب، والذي يأتى تحت عنوان "حكاوي السياسة"، واطلعوا على الكتاب وأشادوا بما يتضمنه من خبرات حياتية هامة لهم، كما زاروا مكان كتاب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والذي أتى تحت عنوان "ومضات من حياتي" ويتناول التجربة البرلمانية التي خاضها من بداية برلمان الشباب إلى مجلس النواب.

وفي محافظة الوادي الجديد،

نظمت أمانة مركز الداخلة، قافلة طبية مجانية، لأهالي قرية "العروبة" في تخصصات الجراحة العامة والباطنية والأسنان والأطفال والجلدية، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد والإدارة الصحية بالداخلة ومستشفى الداخلة العام، وجرى تقديم الخدمة الطبية لـ 80حالة مرضية من أبناء القرية والقرى المجاورة.

كما نظمت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمركز باريس، ندوة تثقيفية، عن "الصحة الإنجابية للمرآة في الإسلام"، وتحدث فيها عن مكانه المرأة في الإسلام وتحدث عن صحة المرأة الإنجابية وختان الإناث.

كما اختتمت أمانة مركز الداخلة، دورة تدريبية مجانية، في مجالي اللغة الانجليزية والحاسب الآلي، لطلاب الجامعات والخريجين لعدد 50 متدربا بالتعاون مع مركز الدراسات النوعية للغات والكومبيوتر وإدارة الأعمال والسياحة والفنادق بمدينة موط، حيث تم توزيع شهادات التكريم وشهادات إفادة الحصول على الدورة.

وفي محافظة المنوفية،

نظمت أمانة مركز الشهداء، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في عزبة سعيد بقرية منشأة السادات، حيث قدمت الكشف الطبي علي أكثر من 400 حالة في تخصصات مختلفة أبرزها "باطنة، صدر، أطفال، عظام"، مع إجراء التحاليل الطبية المجانية.

كما نظمت أمانة مركز أشمون، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في قرية الفرعونية، وشملت القافلة الطبية جميع التخصصات الطبية بجانب التحاليل الطبية، وجاءت بهدف تقديم الخدمة الطبية لقرى وعزب مركز أشمون، وقدمت الكشف الطبى على 450 حالة فى جميع التخصصات .

وفي محافظة المنيا،

نظمت أمانة مركز سمالوط، قافلة طبية مجانية، وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، بمنطقة شوشة، وشملت معظم التخصصات وتمكنت من الكشف علي 302 حالة عبارة عن 22 باطنة ، 61 أطفال، 24 أسنان، 58 أنف وأذن، 86 عظام، 37 نساء وتوليد، كما تم إجراء 14 تحليل، ولاقت القافلة إقبال كبير من قبل المواطنين.

نظمت أمانة الصحة والسكان بمركز الضبعة، ندوة تثقيفية عن "كيفية عمل الإسعافات الأولية و التعامل مع مصابي الحوادث"، بقاعة الاجتماعات بمستشفى الضبعة المركزى، وذلك تحت شعار من أجل صحة أفضل، وذلك بحضور عدد من المواطنين للإستفادة من المعلومات القيمة.

كما قدمت أمانة مركز سيوة، دورات تدريبية مجانية للطلاب والطالبات بالتعليم الأساسي، وقام بأداء المحاضرة التعليمية وتفاعل الطلاب والطالبات ونشر الوعي لأهمية الحاسب الالي فى عصر التطور التكنولوجي ومواكبة العصر.

كما أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، البرنامج التدريبي لكوادر الحزب، بحضور أمناء الأمانات النوعية، ويشمل البرنامج التدريبي مجموعة من الدورات تمثلت في التعريف بالحزب، وأهدافه، وتشكيلاته، ومستوياته التنظيمية، والنوعية واختصاصاتها، والخريطة الحزبية، والسلوك والإلتزام الحزبى.

وفي محافظة كفر الشيخ،

نظمت أمانة الإعلام بمركز برج البرلس، قافلة طبية مجانية لمرضي العيون، حيث إنه تم الكشف الطبي علي حوالي 128حالة وتحويل 6 حالات لإجراء عمليات مياه بيضاء وحالات أشعة على القرنية، ومن المقرر تنظيم عدد من القوافل طبية الأخرى فى مختلف التخصصات لتلبية احتياجات الأهالى ببرج البرلس.

وفي محافظة الغربية،

أقامت أمانة مدينة زفتي، مستشفى ميداني مجانية، شملت جميع التخصصات الطبية، بمشاركة أكثر من 30 تخصص، حيث تم توفير كل مايحتاجه المواطن من كشف وعلاج وتحاليل وأشعة، وكشف نظارة وصرف أدوية بالمجان، وقدمت المستشفى الميداني الكشف علي 4677 حالة.

كما دشنت أمانة الحزب بالمحافظة، حملة مكبرة لتجميل ودهانات البلدورات والأرصفة والأعمدة في شوارع وميادين والطرق بأقسام مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في نطاق كل حي، وتستهدف الحملة المشاركة المجتمعية لتجميل ونظافة الشوارع والميادين العامه والرئيسية بالمحله الكبرى.

كما انطلق أعضاء فريق غرفة عمليات الأزمات بقسم ثان طنطا، لتسليم الدفعة الثالثة من بطاطين الشتاء، لمواجهة برد الشتاء القارس، والتي إستهدفت هذه المرة عمال مرفق المياة والصرف الصحي بالمرشحة بحي ثان طنطا.

كما واصلت أمانة الثقافة والفنون بقسم أول طنطا، فاعليات اليوم الثالث من المنحة التدريبية المجانية حول مهارات البحث العلمى والتدريب، والتى تناولت عدة عناصر حول " كيفية تحديد وتقسيم الإطار النظرى للدراسة طبقا لعنوان الدراسة، وكيفية تحديد عناصر ومحتويات الإطار النظرى، وأسلوب الكتابة العلمية، الدراسة الميدانية وكيفية إعدادها وتطبيقها واستخلاص النتائج والتعليق عليها، وكتابة التوصيات، التوثيق العلمى".

وفي محافظة دمياط،

اختتمت أمانة مركز كفر البطيخ، معرض الأسر المنتجة، بمشاركة 30 عارض ومعرض، في احتفالية كبيرة، لتكريم المشاركين وتشجيعهم، ودعم الأسر المنتجة يدوياً ذات المشروعات الصادقة للبيئة، وتمكين الأسر من متوسطي الدخل ومحدودي الدخل، لتحسين مواردها الذاتية وتحويلها من أسر معالة إلى أسر منتجة تسهم في التنمية الاقتصادية والإجتماعية، حيث تم تسليم شهادات تقدير وجوايز مالية لكل من شارك في معرض الأسر المنتجة.

وفي محافظة بني سويف،

نظمت أمانة الصحة والسكان بمركز ببا، قافلة طبية مجانية، في قرية كفر ناصر، لخدمة اهالى القرية والقرى المجاورة، وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين وتوفير العلاج والتحاليل اللازمة بالمجان، وذلك بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى، والمناطق الأكثر احتياجا، وقد جرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 900 مواطن في تخصصات "النساء والتوليد، والأطفال، العظام، الجراحة وتنظيم الأسرة، باطنة" وسط إجراءات وقائية مشددة، فضلا عن صرف الأدوية بالمجان، كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحى للمواطنين عن الأمراض المعدية، والتغذية السليمة للسيدات الحوامل، والأطفال، وكبار السن.

كما نظمت أمانتا الصحة والعمل الجماهيري بمركز بنى سويف، قافلة طبية مجانية، في قرية ابوسليم لخدمة اهالى قريتى ابوسليم ومنقريش، وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين وتوفير العلاج والتحاليل اللازمة بالمجان، وذلك بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى، والمناطق الأكثر احتياجا، وقد جرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 670 مواطن في تخصصات "النساء والتوليد، والأطفال، العظام، الجراحة والمسالك البولية، الباطنة، والأسنان"،وسط إجراءات وقائية مشددة.

وفي محافظة أسيوط،

أقامت أمانة مدينة منفلوط، معرض "أهلا رمضان"، لبيع السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة، للمواطنين، لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار، والمقام أمام المخبز الألى بالمدينة، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز منفلوط وإدارة التموين، ويضم المعرض السلع الغذائية الأساسية من منتجات الألبان والأرز والمكرونة والسكر والزيت والبقوليات والخضار والفاكهة، لافتاً إلى أنه يتم بيع هذه السلع للمواطنين بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين 20 % إلى 30% عن مثيلتها بالأسواق الخارجية.

كما نظمت أمانة المرأة بمركز ديروط، إحتفالية كبرى في نادي ديروط الرياضي، لتكريم السيدات المشاركات فى الدورة التدريبية، لتعليم فن الخياطة، وشارك فى الدورة التى استمرت لعدة أسابيع حوالى 40 سيدة من جميع قري مركز ديروط وأقيم الحفل بحضور عدد كبير من أهالى المركز وأسر المتدربات وتم تكريمهن وتوزيع جوائر قيمة علي المتميزات منهن، كما تضمن الحفل عرض للمنتجات والملابس التى نجحت السيدات المتدربات فى تصميمها خلال فترة التدريب.

كما نظمت أمانة مركز منفلوط، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في قرية عرب العمائم، بالإضافة إلي قياس ضغط الدم والسكر، حيث تم توقيع الكشف الطبي علي مايقرب من 700 حالة، وصرف العلاج بالمجان.

وفي محافظة أسوان،

عقدت أمانة قسم أول أسوان، لقاء جماهيري مع أهالي الوحدة الحزبية بالكرور، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة الأمانات النوعية وأمين الوحدة الحزبية بالكرور والسادة أعضاء الوحدة الحزبية، وتم فتح باب مناقشة وحوار مع الحضور عن المشكلات التي تواجه أهالي المنطقة وكيفية حلها من خلال نواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ.

وفي محافظة الإسكندرية،

نظمت أمانة قسم المنتزة أول قافلة ميدانية لبيع المواد الغذائية لأهالي منطقة سيدي بشر قبلي، بأسعار مخفضة لمساعدة المواطنين.

كما واصلت أمانة قسم المنشية في توزيع عدداً من عبوات المساعدات العينية للمواد الغذائية على المواطنين والأسر الأكثر احتياجاً والغير قادرين، لتخفيف الأعباء عنهم.

كما نظمت أمانة قسم سيدي جابر فاعلية ضمن مبادرة شتاء أمان، لتركيب أكثر من 40 غطاء عازل لأعمدة الإنارة بمنطقة عزبة سعد، بهدف حماية الأهالي وأبنائهم.

كما واصلت أمانة قسم سيدي جابر، في توزيع عدداً منن عبوات المساعدات العينية للمواد الغذائية على المواطنين والأسر الأكثر احتياجاً والغير قادرين ، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بعزبة سعد، أرض عبدالباقي، عزبة منسي، عزبة هلش، عزبة عبدالمنعم رياض، عزبة الرحمة، عزبة مطابع محرم، عزبة حجازي، كليوباترا.

وفي محافظة الشرقية،

استأنفت أمانة الحزب بالمحافظة، التصفيات الأولي من المرحلة الثانية لمسابقة "أوائل الطلبة"، بين مدارس المرحلة الإعدادية، حيث شهدت تنافسات قوية وإثراء للمعلومات العامة والثقافة لدي الطلاب المتنافسين، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مدينة ههيا، انتهت بفوز مدرستي الخضارية بإدارة الإبراهيمية والسيدة نفيسة.

2- في مدينة ديرب نجم، انتهت بفوز مدرسة المستشار جلال الدين.

وفي محافظة البحر الأحمر،

نظمت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، دورة تدريبية لتنمية مهارات قيادات الحزب من البرنامج التدريبي التثقيفي لهيئات مكاتب الحزب، في مقر الأمانة بمدينة الغردقة.

وفي محافظة القليوبية،

واصلت أمانة مركز شبين القناطر، من توفير سيارات متنقلة لتجوب قري المركز لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، وخاصة في قرية الشوبك، لمواجهة جشع التجار، وغلاء الأسعار، والتخفيف عن كأهل المواطنين.

كما واصلت أمانة مركز ومدينة كفر شكر، تنظيم القافلة الطبية المجانية، تحت شعار "صحتك تهمنا"، والتي شملت تخصصات متعددة منها "أطفال، عظام، باطنة، جراحة عامة، جلدية"، في قرية برقطا بمركز قروي الشقر، حيث تم الكشف المجاني وصرف العلاج لجميع الحالات، وشهدت القافلة الطبية إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.