شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل العرض القطري الخيالي لشراء اليونايتد.. مبلغ خرافي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية أن المستثمر القطري تميم بن حمد، مصمم على شراء اليونايتد بجميع حصصه وأسهم خلال الفترة القادمة، يأتي ذلك على غرار عرض ملاك الشياطين الحمر عرض الفريق للبيع بحد أقصي فى نهاية شهر فبراير الجاري كحد أقصي.

وأفادت التقارير أن بن حمد يرصد مبلغ ضخم للغاية يصل إلى 6 مليار جنيه إسترليني، الشئ الذي يفوق العرض السعودي الذي حصل على حصة نيوكاسل فى الصيف الماضي.

وتشير كافة الاتجاهات أن هناك نية قوية لقبول العرض المقدم من المستثمر القطري تميم بن حمد، خاصة أنه يتفوق على جميع عروض الشراء التى تعرضت له أندية الدوري الإنجليزي مؤخرا، متجاوزا العرض الأمريكي للمستثمر تود بيولي، والذي فاز بحصة تشيلسي فى وقت سابق.



ليفربول يسير على طريق اليونايتد

وكان ملاك نادي ليفربول قد أعلنوا فى وقت سابق، أنهم لديهم الرغبة التامة فى بيع الفريق، يأتي ذلك على خلفية العروض السيئة والترتيب السيئ للفريق، بجانب صفقات الفريق الفاسدة، أمثال نونيز والذي كلفت خزائن الفريق ملايين باهظة دون أدني جدوي.

ومن المتوقع أن يقوم مسئولي اليونايتد بالرد على عرض تميم المقدم مؤخرًا، فى إنتظار الحصول على أكبر مقابل مادي من بيع الفريق، مما يجعل الأمور معلقة لنهاية الشهر الجاري.