انت الان تتابع خبر التلفزيون الإيراني يوضح حقيقة تعرضه للقرصنة اثناء بث كلمة رئيسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الموقع إن "الكلمة تم بثها بصورة كاملة ومتوفرة على أرشيف الموقع حاليا".

ووعد موقع "تلوبيون" بالكشف عن طبيعة الصور التي تدعي مجموعة القراصنة بثها عبر المنصة اليوم".

وفي وقت سابق، أفاد نشطاء ووسائل إعلام بأن موقع البث المباشر للإذاعة والتلفزيون الإيراني على الانترنت "Telewebion" "تعرض للقرصنة أثناء بث كلمة الرئيس الإيراني في مسيرات ذكرى انتصار الثورة صباح السبت".



وقالت مجموعة هاكرز تطلق على نفسها اسم "عدالة علي" على "تويتر": "اخترقنا التلفزيون الإيراني في خطوة لتعزيز الدعوة للتظاهر ضد النظام في 16 شباط الحالي".