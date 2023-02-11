انت الان تتابع خبر ويستهام يفرض التعادل على تشيلسي في البريميرليج والان مع التفاصيل

وكان آخر فوز لتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 15 كانون الثاني على كريستال بالاس.

وتعادل تشيلسي للمرة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز وكانت أمام ليفربول وفولهام والآن أمام ويستهام.

ورفع التعادل رصيد تشيلسي إلى 31 نقطة في المركز التاسع (مؤقتا)، مقابل 20 نقطة لويستهام ولعب 22 مباراة.

وتعادل إميرسون لويستهام في الدقيقة 28 أيضا بتسديدة من داخل المنطقة بعد تمريرة من جارود بوين.

بغداد - ياسين صفوان - ووضع البرتغالي جواو فيليكس تشيلسي في المقدمة في الدقيقة 16بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة متقنة من إنزو فرنانديز.

وفي وقت لاحق يلعب آرسنال المتصدر مع برينتفورد، وتوتنهام مع ليستر سيتي، ونيوكاسل مع بورنموث.

ومن المقرر أن يلعب تشيلسي مع بروسيا دورتموند يوم الأربعاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.