انت الان تتابع خبر زاخو يخصص ربع إيرادات ديربي كردستان الى ضحايا الزلزال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال زاخو، في بيان رسمي مقتضب: "نادي زاخو يتبرع بأجور تذاكر مباراة اليوم أمام أربيل، لضحايا زلزال تركيا وسوريا".

ومن المتوقع أن "يحظى ديربي كردستان، الذي يستضيفه ملعب زاخو الأولمبي، بحضور جماهيري غفير قد يتجاوز ال20 ألف متفرج".



ولا تعد هذه المبادرة العراقية الأولى لدعم جهود إغاثة المتضررين من الزلزال، حيث سبق أن "ساهم عدد من اللاعبين السابقين والشخصيات الرياضية العراقية بالتبرعات".

كما تم الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق الفعاليات والأنشطة الرياضية، تضامنا مع الشعبين السوري والتركي.

