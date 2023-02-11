شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: المؤتمر الخامس للبرلمان العربى جاء فى توقيت هام للوصول لرؤية موحدة بشأن توفير الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، يأتي في توقيت هام للغاية، فالمنطقة العربية تشهد تحديات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها توفير الأمن الغذائي في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم كله نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها أزمة فيروس كورونا.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تدعم أية جهود لتعزيز التواصل والتعاون البرلماني بين الدول العربية، بما يسهم في تبادل الخبرات ودفع عملية التكامل بين الدول العربية، مثمنا قرار الدورة الحالية من المؤتمر بالتركيز على موضوع الأمن الغذائي، الذي تتعاظم أهميته في ظل أزمة الغذاء العالمية التي يمر بها العالم.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، لرؤساء البرلمانات العربية، وتأكيده أن استقرار وسلام كل دولة عربية هو استقرار وسلام لمصر، كما شدد "الجندى"، على ضرورة الوصول إلى رؤية برلمانية مشتركة للمساهمة في تعزيز العمل العربي ومواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم السبت، وفدًا من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي، وذلك بحضور السيد عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، والسيد تشيف تشارومبيرا، رئيس برلمان عموم أفريقيا، ومن الجانب المصري الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.