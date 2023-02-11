المساعدات السعودية هي الأولى التي تصل إلى الداخل السوري

تعتبر المساعدات السعودية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا الأولى التي تصل إلى الداخل السوري.

وعبرت المساعدات السعودية لداخل سوريا منفذ غصن الزيتون الحدودي بين تركيا وسوريا.

كما أرسلت المملكة طائرات إغاثة، غادرت مطار الملك خالد الدولي، باتجاه سوريا وتركيا، "تقلان فريق البحث والإنقاذ السعودي مع جميع التجهيزات التي يحتاجها من الآليات والمعدات والمضخات والأدوية الطبية والتجهيزات الفنية".

وتضم الفرق المشاركة فريق البحث والإنقاذ السعودي من المديرية العامة للدفاع المدني، وفريقاً طبياً من هيئة الهلال الأحمر السعودي، وفرقاً ميدانية تطوعية من جميع التخصصات.

من جانب آخر، وصلت مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا صباح اليوم الطائرة الإغاثية السعودية السادسة، تحمل على متنها 98 طنًا من المساعدات الإغاثية تشتمل على المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية, بالإضافة إلى المواد الطبية، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.