شكرا لقرائتكم خبر عن نجم تشيلسي يكشف سر عن رونالدو في مونديال قطر الأخير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي والمنتخب البرتغالي، عن موقف مواطنه كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، عند جلوسه بديلًا في كأس العالم الأخيرة.

وأكد جواو فيليكس لاعب تشيلسي، أن مزاملة كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي في منتخب البرتغال، أن صاروخ ماديرا من أفضل لاعبي العالم.

وقال فيليكس، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل البريطانية":"لقد فوجئنا بوجود رونالدو بديلًا في المونديال، لأن رؤية كريستيانو على مقاعد البدلاء ليس شيئًا معتادًا".

وأضاف: "هذا قرار المدرب، إنه من يتخذ القرارات، وكان رد فعل كريستيانو جيدًا حقًا، لأننا كنا جميعًا نعمل في نفس الاتجاه داخل المنتخب لصنع ردود فعل إيجابية".

وتابع: "كان رد فعل رونالدو جيدًا حقًا بالنسبة لنا، لأنه سعى لمنح الثقة للفريق، وتوضيح أننا جميعًا نعمل معًا، لذلك استمر في تقديم المساعدة الحقيقية بكل الطرق".

واختتم: "لم أتفاجأ بانتقال رونالدو إلى النصر، لأنه لم يبق له شيء يفوز به في أوروبا، لقد كتب اسمه في التاريخ، والآن سيكتب اسمه في كتب التاريخ بالسعودية، وأتمنى له كل التوفيق".