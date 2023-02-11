شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب بمؤتمر البرلمان العربى: العالم يعانى من موجات عنيفة تضرب الاستقرار العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بخالص التعازي للشعبين السوري والتركي في ضحايا الزلزال المُدمر الذي ضرب البلدين الأسبوع الماضي، سائلاً الله عز وجل أن يمُن بالشفاء العاجل على المُصابين، مؤكدا أن العالم يُعاني من موجات عنيفة تضرب الأمن والاستقرار العالمي على شتى الأصعدة والمستويات وضعت الاقتصاد العالمي بأكمله على المحك مع تأثر سلاسل الإمداد والتوريد، والتي تسببت في نقص حاد للغذاء، وهو ما جعل منظومة الأمن الغذائي العربي تُعاني من أزمة شديدة الوطأة، ربما نكون معها على شفا كارثة غذائية غير مسبوقة في العالم العربي، مُضيفاً أن العالم العربي يُعاني من أزمة شُح مائي شديدة الخطورة وهو ما ضاعف من هشاشة الأمن الغذائي العربي.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم السبت، في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي عُقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وقد ألقى كلمة حول موضوع المؤتمر "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي"، جاء أبرز ما فيها على النحو التالي:

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن الدولة المصرية وضعت تحقيق الأمن الغذائي نُصب أعينها كأولوية قصوى عبر اتخاذ جملة من الإجراءات لتأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية، وهو ما انعكس ايجابياً على تحسن وضع مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي.

وفي ختام كلمته، دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الدول العربية إلى توحيد جهودها لتحقيق الأمن الغذائي العربي باعتباره مكون رئيسي للأمن القومي العربي عبر تحقيق التكامل الغذائي العربي وتطوير الخُطط والسياسات لتيسير حركة عوامل الانتاج بين الدول العربية لجعل منظومة الأمن الغذائي العربي أكثر قوة وصلابة في مواجهة الصدمات والاضطرابات العالمية.