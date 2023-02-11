انت الان تتابع خبر تعادل 500 قنبلة نووية.. قوة زلزال الاثنين في تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة "الأناضول" عن تتار قوله في تصريحات صحفية في أنقرة، إن "الزلزال الأول بقوة 7.7 درجة استمر 65 ثانية، ومدة الزلزال الثاني 45 ثانية، ومع وقوعهما اهتزت المنطقة بشكل خطير لمدة دقيقتين تقريبا".وتعليقا على مزاعم حدوث نشاط بركاني بعد الزلزال قال المسؤول: "لم نلاحظ تدفقا للحمم أو الرماد البركاني أو تدفق النفط والغاز في منطقة الزلزال".

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية بتسجيل أكثر من ألفي هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال فجر الاثنين.

وحسب آخر إحصائية رسمية نشرت صباح اليوم السبت، بلغت حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا 20665 قتيلا و80088 مصابا حتى الآن.

