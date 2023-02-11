وصفة اليوم.. أجنحة الدجاج على الطريقة الكورية

بغداد - ياسين صفوان - يتميز الطعام الكوري بنكهته المميزة التي تناسب الكبار والصغار، ويعتمد في الأغلب على تقديم الأرز الأبيض المطهو على البخار، إلى جانب معظم الأطباق، ما يجعله يصنف ضمن الطعام الصحي.



هنا، نقدم لك طريقة جديدة لطهو أجنحة الدجاج بطريقة سهلة وشهية على الطريقة الكورية. المقادير والمكونات: - مجموعة من أجنحة الدجاج

- رشة من الفلفل الأسود.

- رشة من الملح، حسب الذوق.

- ملعقة صغيرة من الباكينغ باودر.

- ملعقة كبيرة من السمسم.

- ربع كوب من الطحين الأبيض.

- نصف كوب من النشا.

- بيضة مخفوقة.

- كوب من زيت.

- 5 فصوص من الثوم المهروس.

- نصف كوب من الكاتشب.

- 3 ملاعق كبيرة من معجون صلصة الفلفل الحار، حسب الرغبة.

- ملعقتان كبيرتان من خل التفاح. - ملعقة كبيرة من السمسم.- ربع كوب من الطحين الأبيض.- نصف كوب من النشا.- بيضة مخفوقة.- كوب من زيت.- 5 فصوص من الثوم المهروس.- نصف كوب من الكاتشب.- 3 ملاعق كبيرة من معجون صلصة الفلفل الحار، حسب الرغبة.- ملعقتان كبيرتان من خل التفاح. طريقة التحضير:

- تتبل أجنحة الدجاج بالملح والفلفل، وتترك جانباً لمدة ساعتين تقريباً.

- في وعاء نظيف، نخلط النشا مع الطحين والباكينغ باودر والسمسم.

- نغلف أجنحة الدجاج بخليط النشا والطحين.

- نمزج أجنحة الدجاج في البيض المخفوق.

- في مقلاة عميقة، يسخن الزيت جيداً.

- نقلي أجنحة الدجاج، ونصفيها من الزيت على ورق الزبدة.

- في قدر على النار، نضع القليل من الزيت، ونقلي الثوم حتى يصبح ذهبي اللون.

- نضيف للثوم الكاتشب، وخل التفاح، ومعجون الطماطم الحار.

- نطهو الصلصة حتى تصبح كثيفة القوام.

- في صحن التقديم، نضع أجنحة الدجاج المقلي، ونضيف له الصلصة.

- تزين أجنحة الدجاج بالسمسم، وتقدم ساخنة، إلى جانب الأرز الأبيض، حسب الرغبة.