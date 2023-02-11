انت الان تتابع خبر انهيار أنقاض مبنى على فريق إنقاذ في تركيا (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وظهر في المقطع الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من رجال الإنقاذ يقومون بمهامهم في أحد المباني المنهارة قبل أن ينهار عليهم جزء كبير من المبنى.ولا تزال جهود فرق البحث والإنقاذ مستمرة في اليوم السادس على التوالي لفاجعة الزلزال، الذي ضرب تركيا فجر يوم الإثنين الماضي.

وتجاوز عدد القتلى 24150 في جنوب تركيا وشمال غرب سوريا بعد يوم من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن السلطات كان ينبغي أن تستجيب على نحو أسرع للكارثة التي وقعت يوم الإثنين.