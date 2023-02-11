شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يصل إلى مطار حلب الدولي في شمال سوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، السبت، إلى مطار حلب الدولي في شمال سوريا.

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يصل إلى مطار حلب الدولي في شمال سوريا

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن غيبرييسوس وصل إلى مطار حلب "للقيام بجولة مع وزير الصحة ومحافظ حلب على بعض المشافي ومراكز الإيواء" في المدينة التي تضرّرت بشدة جراء الزلزال.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية: "أحضرنا 35 طنا من المعدات الطبية إلى سوريا لمواجهة تداعيات الزلزال".



وأضاف "طائرة ثانية ستصل إلى سوريا خلال اليومين القادمين تحمل نحو 30 طنا من المعدات والأجهزة الطبية".