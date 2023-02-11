شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمم المتحدة تؤكد أن زلزال تركيا أسوأ حدث تشهده المنطقة منذ 100 عام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة، مارتن جريفيث، أن زلزال تركيا هو أسوأ حدث تشهده المنطقة منذ 100 عام.

الأمم المتحدة تؤكد أن زلزال تركيا أسوأ حدث تشهده المنطقة منذ 100 عام

وقال مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة إن استجابة تركيا للكارثة "استثنائية"، مشيرا إلى أن اعتزام المنظمة توجيه مناشدة قريبا لعملية تستمر 3 أشهر في كل من سوريا وتركيا.

يذكر أن عدد القتلى تجاوز 24150 في جنوب تركيا وشمال غرب سوريا بعد يوم من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن السلطات كان ينبغي أن تستجيب على نحو أسرع للكارثة التي وقعت يوم الإثنين.

ويُصنف الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر وأعقبته هزات ارتدادية قوية في تركيا وسوريا، على أنه سابع أكثر الكوارث الطبيعية دموية هذا القرن متجاوزا زلزال اليابان عام 2011 وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي أعقبته. وتقترب حصيلة وفيات زلزال يوم الإثنين من 31 ألفا قُتلوا في زلزال هز إيران المجاورة عام 2003.

وأودى زلزال قوي مماثل في شمال غرب تركيا عام 1999 بحياة أكثر من 17 ألفا.