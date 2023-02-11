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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن استئناف برامج العمليات الخاصة الأمريكية في أوكرانيا يعني مشاركة علنية للقوات المسلحة الأمريكية في الصراع.

تحذير روسي للولايات المتحدة الأمريكية في أوكرانيا

وقال أنطونوف للصحافيين ليلة أمس الجمعة: "إذا قررت القيادة الأمريكية استئناف أنشطة قوات العمليات الخاصة على الأراضي الأوكرانية، فإنها ستمثل مشاركة غير مقنعة للجيش النظامي في النزاع الحالي"، حسب ما ذكرته اليوم السبت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار السفير الروسي إلى أنه "ليست هناك معلومات رسمية حول هذه القضية، فقط تحقيق من قبل الصحافيين، والذي يعتمد على مصادر لم يذكر اسمها في الإدارة".

كانت صحيفة "الواشنطن بوست" ذكرت أمس أن وزارة الدفاع الأمريكية تعد اقتراحًا للكونغرس لاستئناف تمويل البرامج السرية التي تسمح لقوات العمليات الخاصة الأمريكية بتوظيف عملاء المخابرات الأوكرانية لمراقبة التحركات العسكرية الروسية ومحاربة المعلومات المضللة.

ولفت السفير الروسي إلى أن واشنطن تواصل تجاهل الفظائع التي ترتكبها القيادة الأوكرانية الحالية، وقال: "تتجاهل الولايات المتحدة إعداما آخر لأسرى الحرب الروس ارتكبه النازيون الأوكرانيون، تغض الولايات المتحدة الطرف عن القصف اليومي لمدن دونباس وزابوروجيه وخيرسون المسالمة".

وأشار إلى أن "واشنطن تغطي أفعال المتطرفين الأوكرانيين وتجعل الولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع متواطئة في جرائم فظيعة".