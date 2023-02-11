شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة تبادلية منتظرة بين برشلونة وتشيلسي فى الصيف.. مفاجأة مدوية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية أن هناك نية قوية من مسئولي تشيلسي لعقد صفقة تبادلية ضخمة مع برشلونة، تقتضي بحصول الفريق اللندني على خدمات الثنائي فاتي ورافينيا، فى حين يحصل الفريق الكتالوني على خدمات كلا من سترلينج وزياش.

وأبدت بعض التقارير الكتالونية ترحيب إدارة البلوجرانا بالعرض بشكل كبير، ولكن فى الوقت الذي تريد فيه الحصول على مقابل مادي من أجل مادي وعدم الإكتفاء بعقد الصفقة التبادلية دون تدخل فى الأموال، خاصة أن اللاعب يعد أحد المواهب الإسبانية الشابة، والتى بزغت مؤخرًا.

وكان لابورتا قد أدلي ببعض التصريحات الخطيرة مؤخرًا فى مستقبل فاتي مع الفريق، حيث أكد أنه يحتاج إلر إثبات جدارته والقتال من أجل أن يحظي اللاعب بفرصة مع الفريق، الأمر الذي قد يمهد لرحيل اللاعب فى الصيف.



زياش ضمن خطة برشلونة ولكن!

ويعد النجم المغربي حكيم زياش أحد أبرز اللاعبين ضمن خطة برشلونة للمرحلة القادمة، ولكن تراجع مستوي اللاعب بشكل مخيف، يزيد من متاعب الفريق الكتالوني فى إتمام الصفقة، والذي يتردد كثيرًا حول ضم اللاعب من عده فى الصيف، فى ظل ترحيب البلوز بالصفقة.

بجانب أن سترلينج كان أحد أهداف الفريق الكتالوني أيضا، قبل إنضمامه إلى تشيلسي قادما من السيتي، مما قد يجعل الفريق يقبل على هذه الصفقة، فى الوقت الذي يخشي من إتمامها لنفس السبب المتعلق بزياش.

الجدير بالذكر أن زياش كان قاب قوسين أو أدني من الرحيل إلى باريس فى المريكاتو الشتوي المنقضي، قبل أن تتوقف المفاوضات بشكل مفاجئ وتفشل الصفقة بسبب رابطة الأندية الفرنسية.